Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Обязательно встретимся с Зеленским. Мадьяр готовит разворот в отношениях с Украиной

17:21 13.04.2026 Пн
2 мин
Какой будет политика "Тисы" по отношению к Украине?
aimg Иван Носальский
Фото: Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" (Getty Images)

Будущее правительство Петера Мадьяра планирует наладить с Украиной дружественные отношения. Это - один из первоочередных интересов.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр.

Хорошие отношения с соседями

"Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, а если возможно - к дружеским отношениям со всеми соседними странами", - сказал он, отвечая на вопрос о политике правительства "Тисы" по отношению к Украине.

Он добавил, что "Венгрию окружают венгры", поэтому хорошие отношения с соседними странами - это один из ключевых интересов.

Встреча с Зеленским

Также Мадьяр ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", - сказал лидер "Тисы".

Война РФ против Украины

Он обратил внимание, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" использовала разногласия с Украиной в партийно-политических интересах.

"Все в Венгрии знают, что Украина - жертва в этой войне", - сказал Мадьяр, уточнив, что никто не имеет права решать за украинцев, на каких условиях Киев должен пойти на мир с Россией.

Фото: Мадьяр заявил о недопустимости навязывания Украине условий для мира с РФ (РБК-Украина)

Лидер "Тисы" подчеркнул, что это "возмутительная, лицемерная риторика", поскольку в обратной ситуации никто бы не отказался от венгерских областей.

Также он добавил, что условием нормализации отношений с Украиной станет урегулирование прав проживающего там венгерского меньшинства.

Политика Орбана по Украине

Стоит заметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан вел антиукраинскую внешнюю политику.

В частности, его правительство неоднократно задерживало помощь Украине от ЕС, а также введение новых санкций против России.

Последние месяцы Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро от Евросоюза. Такую помощь согласовали еще в конце прошлого года, но Орбан решил использовать кредит как рычаг давления на Украину для того, чтобы возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

