Обязательно встретимся с Зеленским. Мадьяр готовит разворот в отношениях с Украиной

Хорошие отношения с соседями

"Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, а если возможно - к дружеским отношениям со всеми соседними странами", - сказал он, отвечая на вопрос о политике правительства "Тисы" по отношению к Украине.

Он добавил, что "Венгрию окружают венгры", поэтому хорошие отношения с соседними странами - это один из ключевых интересов.

Встреча с Зеленским

Также Мадьяр ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", - сказал лидер "Тисы".

Война РФ против Украины

Он обратил внимание, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" использовала разногласия с Украиной в партийно-политических интересах.

"Все в Венгрии знают, что Украина - жертва в этой войне", - сказал Мадьяр, уточнив, что никто не имеет права решать за украинцев, на каких условиях Киев должен пойти на мир с Россией.

Лидер "Тисы" подчеркнул, что это "возмутительная, лицемерная риторика", поскольку в обратной ситуации никто бы не отказался от венгерских областей.

Также он добавил, что условием нормализации отношений с Украиной станет урегулирование прав проживающего там венгерского меньшинства.