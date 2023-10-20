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Не обов'язково залишаться у Криму. У Повітряних силах відреагували на МіГи у Севастополі

Фото: у Повітряних силах відреагували на МіГи у Севастополі (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, те, що Росія спрямувала МіГ-31 в Крим, це продовження "страшилок" російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання над Чорним морем.

"Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов'язково вони будуть використовувати "Бельбек" для літаків МіГ-31... Сьогодні можуть знаходитися, а завтра перелетять кудись у Ростов чи подалі", - додав Ігнат.

Він наголосив, що для авіації не становить проблем перелетіти з далеких аеродромів та здійснити патрулювання. Так збільшиться лише час підльоту.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, OSINT-аналітик оприлюднив супутникові знімки чотирьох винищувачів МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.

За кілька днів до цього російський диктатор Путін наказав розпочати патрулювання над Чорним морем. Його мають проводити МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинжал" на борту.

 

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