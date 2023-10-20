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Не обязательно останутся в Крыму. В Воздушных силах отреагировали на МиГи в Севастополе

Фото: в Воздушных силах отреагировали на МиГи в Севастополе (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Переброска российских истребителей МиГ-31 в Севастополь не означает, что Крым станет новым постоянным местом дислокации для этих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, то, что Россия направила МиГ-31 в Крым, это продолжение "страшилок" российского диктатора Владимира Путина о патрулировании над Черным морем. 

"Но я хочу подчеркнуть: Россия использует много аэродромов для ударов по Украине, около 40, а авиация это вещь мобильная: сегодня здесь, завтра там. Не обязательно они будут использовать “Бельбек” для самолетов МиГ-31… Сегодня могут находиться, а завтра перелетят куда-то в Ростов или подальше", - добавил Игнат. 

Он подчеркнул, что для авиации не составляет проблем перелететь с дальних аэродромов и осуществить патрулирование. Так увеличится только время подлета. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 октября OSINT-аналитик обнародовал спутниковые снимки четырех истребителей МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" в Севастополе

За несколько дней до этого российский диктатор Путин приказал начать патрулирование над Черным морем. Его должны проводить МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту. 

 

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