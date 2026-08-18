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"Обов'язково відповімо": Зеленський відреагував на ракетний удар по Печенігах

11:41 18.08.2026 Вт
2 хв
Унаслідок удару в людне місце в Печенігах є багато загиблих та постраждалих
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Печеніг 18 серпня (t.me/dsns_telegram)

Україна обов'язково відповість на ракетний удар РФ по Печенігах на Харківщині, де загинули щонайменше десять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

"Обов'язково відповімо", - Зеленський

Президент заявив, що російський удар по мирному перехрестю не залишиться без наслідків для Москви.

"Обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", - наголосив Зеленський.

Президент назвав удар жорстоким: ракети влучили саме туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо - лише житлові будинки.

За словами Зеленського, станом на зараз відомо про десятьох загиблих.

Багато людей отримали поранення, їм уже надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після удару, а на місці й далі працюють усі екстрені та оперативні служби.

Нагадаємо, уночі 18 серпня ворог скерував на країну понад 140 безпілотників, серед яких були ударні дрони "Shahed", "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія", атакуючи одразу з шести напрямків.

Як повідомляло РБК-Україна, сили ППО збили або подавили 111 ворожих дронів, проте влучання зафіксували на 19 локаціях.

Про ракетний удар по Печенігах стало відомо вранці. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль". Кількість постраждалих зросла до 17 людей.

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, кафе, пошту, магазин і кілька автомобілів.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людей.

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ХарківАтака дронів