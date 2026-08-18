"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам

"Обязательно ответим", - Зеленский

Президент заявил, что российский удар по мирному перекрестку не останется без последствий для Москвы.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент назвал удар жестоким: ракеты попали именно туда, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома.

По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших.

Многие получили ранения, им уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара, а на месте и дальше работают все экстренные и оперативные службы.

Напомним, ночью 18 августа враг направил на страну более 140 беспилотников, среди которых были ударные дроны "Shahed", "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия", атакуя сразу по шести направлениям.

Как сообщало РБК-Украина, силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских дронов, однако попадание зафиксировали на 19 локациях.