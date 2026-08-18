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"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам

11:41 18.08.2026 Вт
2 мин
В результате удара в людное место в Печенегах много погибших и пострадавших
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Печенег 18 августа (t.me/dsns_telegram)

Украина обязательно ответит на ракетный удар РФ по Печенегам Харьковской области, где погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Обязательно ответим", - Зеленский

Президент заявил, что российский удар по мирному перекрестку не останется без последствий для Москвы.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент назвал удар жестоким: ракеты попали именно туда, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома.

По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших.

Многие получили ранения, им уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара, а на месте и дальше работают все экстренные и оперативные службы.

Напомним, ночью 18 августа враг направил на страну более 140 беспилотников, среди которых были ударные дроны "Shahed", "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия", атакуя сразу по шести направлениям.

Как сообщало РБК-Украина, силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских дронов, однако попадание зафиксировали на 19 локациях.

О ракетном ударе по Печенегам стало известно утром. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты применили две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль". Число пострадавших возросло до 17 человек.

В результате удара повреждены частные дома, кафе, почта, магазин и несколько автомобилей.

По факту атаки открыто уголовное производство по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей.

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