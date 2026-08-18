"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на ракетный удар по Печенегам

Украина обязательно ответит на ракетный удар РФ по Печенегам Харьковской области, где погибли по меньшей мере десять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
Президент заявил, что российский удар по мирному перекрестку не останется без последствий для Москвы.
"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины", - подчеркнул Зеленский.
Президент назвал удар жестоким: ракеты попали именно туда, где расположены почта и магазины, а вокруг - только жилые дома.
По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших.
Многие получили ранения, им уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара, а на месте и дальше работают все экстренные и оперативные службы.
Напомним, ночью 18 августа враг направил на страну более 140 беспилотников, среди которых были ударные дроны "Shahed", "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия", атакуя сразу по шести направлениям.
Как сообщало РБК-Украина, силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских дронов, однако попадание зафиксировали на 19 локациях.
О ракетном ударе по Печенегам стало известно утром. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты применили две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль". Число пострадавших возросло до 17 человек.
В результате удара повреждены частные дома, кафе, почта, магазин и несколько автомобилей.
По факту атаки открыто уголовное производство по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей.