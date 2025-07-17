Без права вибору? Студентів-медиків зобов'язали проходити військову підготовку

Нещодавно Верховна Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Про яке рішення Верховної Ради йдеться

16 липня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №13276, який має на меті внесення змін до статті 11 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - в частині військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Ініціаторами документа виступив комітет ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (у співпраці з МОЗ).

Що саме змінює законопроект і для кого

Відповідно до схваленого парламентом законопроекту, проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби зобов'язані всі громадяни України, які:

навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю;

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно-психологічний відбір.

"Ця вимога є обов'язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями", - наголосили в МОЗ.

Чим зумовлене схвалення законопроекту

Українцям нагадали, що з 2006 року така військова підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах (хоча до цього вона була обов'язковою для студентів-медиків).

"Повернення до обов'язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану", - пояснили в МОЗ.

Зазначається, що забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором:

у зменшенні втрат особового складу;

у зниженні рівня летальності та інвалідизації;

у скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців.

"Ухвалення закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби. Відтепер військова підготовка стане невід'ємною складовою освітнього процесу для студентів відповідних спеціальностей", - додали в МОЗ.

Хто затверджуватиме порядок проведення підготовки

Громадянам повідомили, що порядок проведення підготовки за цією програмою затверджуватиметься Кабінетом міністрів України - за поданням Міністерства оборони (погодженим із Міністерством освіти й науки та Міністерством охорони здоров'я).

При цьому перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу, а також обсяги підготовки визначатимуться Міноборони (за поданням Генерального штабу ЗСУ).

"Щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, ці параметри додатково погоджуватимуться з МОЗ та МОН", - уточнили в міністерстві.

Коли "запрацюють" запроваджені зміни

Закон (який станом на 17 липня направлено на підпис президента) набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства уряд і відповідні міністерства зобов'язані впродовж шести місяців із дня набрання ним чинності.

Змін зазнають, зокрема:

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

"Ці документи мають вирішальне значення для реалізації положень закону та формування кадрового резерву медичної служби відповідно до сучасних стандартів і потреб обороноздатності країни", - підсумували в МОЗ.