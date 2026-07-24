Обов'язкова евакуація на Дніпропетровщині: з 10 сіл вивезуть сотні дітей

Кого вивезуть

На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову примусову евакуацію дітей із 10 сіл Синельниківського району. Виїхати мають 222 сім'ї, в яких виховуються 364 дитини.

До проведення евакуації залучено рятувальників, правоохоронців та представників гуманітарних організацій. Жителів вивозять безпечними маршрутами до транзитних центрів, де їм надають необхідну допомогу.

Що отримають евакуйовані

На території області працює п'ять транзитних центрів. Там переселенцям надають фінансову, медичну, психологічну та юридичну підтримку, забезпечують продуктами харчування та засобами гігієни. За потреби фахівці допомагають відновити втрачені документи.

Евакуація продовжується

Нині обов'язкова евакуація всього населення діє у трьох громадах Нікопольського та восьми громадах Синельниківського районів.

За даними обласної влади, лише за останні десять днів ці території покинули понад 1100 дорослих та понад 400 дітей.

Влада звернулася до мешканців

Глава Дніпропетровської ОВА закликав жителів населених пунктів, які регулярно зазнають російських атак, не відкладати рішення про евакуацію та своєчасно виїжджати до безпечніших регіонів.