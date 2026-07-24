Обязательная эвакуация в Днепропетровской области: из 10 сел вывезут сотни детей

В Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. Из-за постоянной угрозы российских обстрелов в безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.
В Днепропетровской области объявили обязательную принудительную эвакуацию детей из 10 сел Синельниковского района. Выехать должны 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка.
К проведению эвакуации привлечены спасатели, правоохранители и представители гуманитарных организаций. Жителей вывозят по безопасным маршрутам в транзитные центры, где им предоставляют необходимую помощь.
На территории области работают пять транзитных центров. Там переселенцам оказывают финансовую, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, обеспечивают продуктами питания и средствами гигиены. При необходимости специалисты помогают восстановить утраченные документы.
В настоящее время обязательная эвакуация всего населения действует в трех громадах Никопольского и восьми громадах Синельниковского районов.
По данным областных властей, только за последние десять дней эти территории покинули более 1100 взрослых и свыше 400 детей.
Глава Днепропетровской ОВА призвал жителей населенных пунктов, которые регулярно подвергаются российским атакам, не откладывать решение об эвакуации и своевременно выезжать в более безопасные регионы.
Напоминаем, что ранее в Украине утвердили механизм эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей. Документ определяет порядок их вывоза, временного размещения и дальнейшего обеспечения безопасности до воссоединения с семьей или законными представителями.