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Министр иностранных дел Колумбии подала в отставку на фоне массовых протестов

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Богота, Четверг 13 мая 2021 19:31
Министр иностранных дел Колумбии подала в отставку на фоне массовых протестов Фото: глава МИД Колумбии Клаудия Блюм (twitter.com/CancilleriaCol)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блюм подала в отставку на фоне не прекращающихся протестов. В своем обращении к президенту страны Ивану Дуке она поблагодарила за оказанное ей доверие.

Об этом сообщает Reuters.

“Я благодарна за огромное доверие, которое вы оказали мне, когда назвали меня на эту важную роль”, - написала Блюм в своем обращении к Дуке.

Отставка главы МИД Колумбии последовала за уходом бывшего министра финансов страны Альберто Карраскильи. Он покинул свой пост в начале мая после массовых протестов против отмененной налоговой реформы.

Напомним, в конце апреля в Колумбии начались протесты из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требовали от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

Отметим, в Колумбии в ходе протестов умерли 17 человек. Еще 800 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии согласился отменить предложенную налоговую реформу, которая вызвала негодование и протесты.

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