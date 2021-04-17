Обострение ситуации у границ Украины - вызов для всего мира, - Рудик

Обострения у границ Украины - вызов не только для нас, но и для Европы и США. Украина является линией фронта между Россией и западным миром.

"Поэтому в их интересах (Запада, - ред.) этот фронт защищать. И мы должны максимально использовать эту возможность, чтобы показать, что Кремль это не только угроза для Украины, но и для Европы и всего мира", - заявила Рудик.

Но ни Украина, ни Европа, ни США не должны выполнять капризы России, добавляет лидер "Голоса".

"Это как с террористом: как только выполняешь какие-то его требования, он повышает ставки. Не надо прислушиваться к России, потому что тогда ситуация с безопасностью в Европе будет намного хуже", - отметила Рудик.

Вместе с тем по ее мнению, план урегулирования ситуации на Донбассе должен предусматривать: