ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення ситуації біля кордонів України - виклик для всього світу, - Рудик

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 10:02
Загострення ситуації біля кордонів України - виклик для всього світу, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Загострення біля кордонів України - виклик не тільки для нас, але й для Європи та США. Україна є лінією фронту між Росією і західним світом.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик у Facebook.

"Тому в їх інтересах (Заходу, - ред.) цей фронт захищати. І ми маємо максимально використати цю можливість, щоб показати, що Кремль це не тільки загроза для України, але й для Європи та всього світу", - заявила Рудик.

Але ні Україна, ні Європа, ні США не повинні зважати на забаганки Росії, додає лідер "Голосу".

"Це як із терористом: як тільки виконуєш якісь його вимоги, він підвищує ставки. Не треба дослухатися до Росії, бо тоді ситуація з безпекою в Європі буде набагато гіршою", - зауважила Рудик.

Разом з тим, на її думку, план врегулювання ситуації на Донбасі має передбачати:

  • дозвіл бійцям на Сході захищати себе та свої позиції: проводити розвідку, вести контрснайперську діяльність та відповідати на вогонь супротивника без погоджень з Києвом.
  • активну розвідувальну роботу, щоб знати плани ворога, що вони намагаються зробити, і тоді ухвалювати обґрунтовані рішення.
  • виконання оборонних закупівель.
  • розгортання системи територіальної оборони.
  • активну дипломатичну роботу, яка б передбачала не лише політичну підтримку, а й надання військової допомоги, зокрема летальної зброї стримування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поведінка Росії зі стягуванням військ до українського кордону і ескалацією на Донбасі може надихнути інші країни забрати сусідні території.

Тим часом загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні й спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Донбас Партія Голос Кіра Рудик
NEWS
Бойовики порушили перемир'я 15 разів в день переговорів Зеленського у Франції
Бойовики порушили перемир'я 15 разів в день переговорів Зеленського у Франції
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу