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Обострение на границе с Польшей и учения в Украине: Путин и Лукашенко созвонились

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они обсудили обострение на границе с Польшей и учения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также ситуацию в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

Лукашенко проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны также обсудили график будущих контактов.

Отметим, ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за миграционный кризис и должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить это и начать диалог.

Напомним, Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о ситуации на границе с Польшей и Литвой.

Отметим, мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путин