Обострение на границе с Польшей и учения в Украине: Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они обсудили обострение на границе с Польшей и учения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также ситуацию в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.
Лукашенко проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Стороны также обсудили график будущих контактов.
Отметим, ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за миграционный кризис и должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить это и начать диалог.
Напомним, Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о ситуации на границе с Польшей и Литвой.
Отметим, мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями.