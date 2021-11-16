Оружие для беженцев и "ударная группировка" войск на границе: Лукашенко сделал новые заявления

Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о ситуации на границе с Польшей и Литвой. По его словам, мигрантам на границе с Польшей пытаются доставить оружие.

Он провел совещание по поводу ситуации на государственной границе Беларуси. По его словам, на границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники.

"Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - сказал он.

По словам Лукашенко, есть данные о попытках передать оружие беженцам на границе с Польшей.

"Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя", - заявил он.

Он также рассказал, что поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и озвучил предложение по развязке миграционного кризиса. Лукашенко заявил, что у него должен состояться еще один телефонный разговор c Меркель.