RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні: Путін і Лукашенко здзвонилися

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Вони обговорили загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Сторони обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, а також ситуацію в Україні та позапланові навчання України і США біля кордонів РФ і в Чорному морі.

Лукашенко поінформував главу російської держави про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Сторони також обговорили графік майбутніх контактів.

Зазначимо, раніше голова МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія несе відповідальність за міграційну кризу і має чинити тиск на білоруську владу, щоб припинити це і розпочати діалог.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко зробив ряд нових заяв про ситуацію на кордоні з Польщею і Литвою.

Зазначимо, мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін