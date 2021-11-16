ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Обострение на границе с Польшей и учения в Украине: Путин и Лукашенко созвонились

Новина українською →
Москва, Вторник 16 ноября 2021 13:12
Обострение на границе с Польшей и учения в Украине: Путин и Лукашенко созвонились Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они обсудили обострение на границе с Польшей и учения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также ситуацию в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

Лукашенко проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны также обсудили график будущих контактов.

Отметим, ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за миграционный кризис и должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить это и начать диалог.

Напомним, Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о ситуации на границе с Польшей и Литвой.

Отметим, мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин
NEWS
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов