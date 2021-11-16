Обострение на границе с Польшей и учения в Украине: Путин и Лукашенко созвонились

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они обсудили обострение на границе с Польшей и учения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также ситуацию в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море.

Лукашенко проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны также обсудили график будущих контактов.

Отметим, ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия несет ответственность за миграционный кризис и должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить это и начать диалог.