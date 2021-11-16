Загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні: Путін і Лукашенко здзвонилися
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Вони обговорили загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Сторони обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, а також ситуацію в Україні та позапланові навчання України і США біля кордонів РФ і в Чорному морі.
Лукашенко поінформував главу російської держави про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Сторони також обговорили графік майбутніх контактів.
Зазначимо, раніше голова МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія несе відповідальність за міграційну кризу і має чинити тиск на білоруську владу, щоб припинити це і розпочати діалог.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко зробив ряд нових заяв про ситуацію на кордоні з Польщею і Литвою.
Зазначимо, мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням.