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Загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні: Путін і Лукашенко здзвонилися

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Москва, Вівторок 16 листопада 2021 13:12
Загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні: Путін і Лукашенко здзвонилися Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Вони обговорили загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Сторони обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, а також ситуацію в Україні та позапланові навчання України і США біля кордонів РФ і в Чорному морі.

Лукашенко поінформував главу російської держави про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Сторони також обговорили графік майбутніх контактів.

Зазначимо, раніше голова МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія несе відповідальність за міграційну кризу і має чинити тиск на білоруську владу, щоб припинити це і розпочати діалог.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко зробив ряд нових заяв про ситуацію на кордоні з Польщею і Литвою.

Зазначимо, мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням.

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