Загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні: Путін і Лукашенко здзвонилися

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Вони обговорили загострення на кордоні з Польщею і навчання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " БелТА ".

Сторони обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, а також ситуацію в Україні та позапланові навчання України і США біля кордонів РФ і в Чорному морі.

Лукашенко поінформував главу російської держави про телефонну розмову, що відбулася напередодні, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Сторони також обговорили графік майбутніх контактів.

Зазначимо, раніше голова МЗС Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія несе відповідальність за міграційну кризу і має чинити тиск на білоруську владу, щоб припинити це і розпочати діалог.