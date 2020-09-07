Обострение на Донбассе и сотни задержанных в Беларуси: новости за выходные

На Донбассе при обстреле погиб военный, на протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов, сборная Украины разгромно проиграла Испании. Подробнее о том, что произошло на выходных, 5- 6 сентября, - в материале РБК-Украина

На Донбассе при обстреле погиб военный, силы ООС дали отпор

Пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь по украинским позициям возле Причепиловки в Луганской области. Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в командовании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе.

МВД Беларуси заявляет о сотнях задержанных на последних акциях

На протестах в Беларуси 6 сентября задержали сотни демонстрантов. Речь идет о задержанных на акциях по всей стране.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает "РИА Новости". По ее словам, уже задержаны сотни человек, но точное число назовут в понедельник.

Белорусские СМИ сообщают, что людей задерживает не только ОМОН, но и неизвестные без опознавательных знаков в масках и с дубинками.

Cын кандидата в мэры сбил ребенка на "зебре" (фото)

В Кривом Роге произошло резонансное ДТП с сыном кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Молодой парень за рулем Volkswagen наехал на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Про детали аварии рассказал в Facebook активист Алексей Таймурзин.

По его словам 18-летний Марк Шевчик вечером 4 сентября несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка.

Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций

Сборная Испании одержала крупную победу над национальной командой Украины в матче второго тура Лиги наций. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:0.

Игра развивалась без шансов для украинской команды. Уже на 3 минуте защитник испанцев Серхио Рамос забил первый гол, реализовав пенальти. Вскоре капитан команды ударом головой удвоил преимущество. Еще до завершения первого тайма Ансу Фати сделал счет разгромным. Точку в матче поставил Ферран Торрес на 84 минуте.

В Украину идет мощное похолодание: названа дата

Погода в Украине изменится в ближайшие дни кардинально. Уже во вторник, 8 сентября, в страну придет мощное похолодание. Оно особенно затронет западные и северные области, где температура днем снизится до +17, а ночью - до +9 градусов. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Согласно данным Диденко, вторник станет самым холодным днем в ближайшей перспективе. А вот воскресенье, 6 сентября, в Украине будет хозяйничать "красивый циклон". Сегодня он принесет осадки на южную часть, а завтра пойдет дальше, оставив лишь в Приазовье локальные дожди.