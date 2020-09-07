Загострення на Донбасі і сотні затриманих в Білорусі: новини за вихідні

На Донбасі під час обстрілу загинув військовий, на протестах в Білорусі затримали сотні демонстрантів, збірна України розгромно програла Іспанії. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 5-6 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

На Донбасі під час обстрілу загинув військовий, сили ООС дали відсіч

Проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях біля Причепилівки у Луганській області. Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав несумісне з життям поранення. Підрозділи Об'єднаних сил дали відсіч російським окупантам.

"У відповідь на обстріл, підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - наголосили у командуванні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

МВС Білорусі заявляє про сотні затриманих на сьогоднішніх акціях

На протестах в Білорусі 6 вересня затримали сотні демонстрантів. Мова йде про затриманих на акціях по всій країні.

Про це заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, передає "РИА Новости". За її словами, вже затримано сотні людей, але точне число назвуть у понеділок.

У той же час білоруські ЗМІ повідомляють, що людей затримує не тільки ОМОН, але і невідомі без розпізнавальних знаків в масках і з кийками.

Cин кандидата в мери збив дитину на "зебрі" (фото)

У Кривому Розі сталася резонансна ДТП з сином кандидата в мери міста від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика. Молодий хлопець за кермом Volkswagen наїхав на 11-річну дитину на пішохідному переході.

Про деталі аварії розповів у Facebook активіст Олексій Таймурзін.

За його словами 18-річний Марк Шевчик увечері 4 вересня мчав на своїй іномарці, не зупинився на червоний сигнал світлофора і ледь не вбив дитину.

Збірна України розгромно програла Іспанії в Лізі націй

Збірна Іспанії здобула велику перемогу над національною командою України в матчі другого туру Ліги націй. Зустріч в Мадриді завершилася з рахунком 4:0.

Гра розвивалася без шансів для української команди. Вже на 3 хвилині захисник іспанців Серхіо Рамос забив перший гол, реалізувавши пенальті. Незабаром капітан команди ударом головою подвоїв перевагу. Ще до завершення першого тайму Ансу Фаті зробив рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Ферран Торрес на 84 хвилині.

В Україну йде потужне похолодання: названа дата

Погода в Україні зміниться найближчими днями кардинально. Вже у вівторок, 8 вересня, в країну прийде потужне похолодання. Воно особливо заторкне західні і північні області, де температура вдень знизиться до +17, а вночі - до +9 градусів. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Згідно даними Діденко, вівторок стане найхолоднішим днем в найближчій перспективі. А от в неділю, 6 вересня, в Україні буде господарювати "красивий циклон". Сьогодні він принесе опади на південну частину, а завтра піде далі, залишивши лише в Приазов'ї локальні дощі.