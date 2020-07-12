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Обострение на Донбассе: пятерых военных ранили

Донбасс, Воскресенье 12 июля 2020 18:12
Обострение на Донбассе: пятерых военных ранили
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупанты применили артиллерию 152-го калибра

С начала 12 июля на Донбассе пророссийские боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили 5 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По данным штаба, оккупационные силы применяли против украинских подразделений артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил вблизи Орехово, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Каменки.

"Подразделения Объединенных сил решительно уняли желание противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются", - добавили в командовании.

Напомним, ранее было известно о ранении двух украинских военных в результате минометного обстрела на Донбассе.

Кроме того, вчера на Донбассе ранения получили 3 украинских военных.

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