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Боевики за сутки 10 раз обстреляли позиции ООС, трое военных ранены

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 07:54
Боевики за сутки 10 раз обстреляли позиции ООС, трое военных ранены
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты стреляли из запрещенных минометов

В субботу, 11 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Водяного, Марьинки и Авдеевки. Также враг вел огонь по защитникам Новотошковского, Майорска и Орехово.

Пострадавших военных доставили в медицинские учреждения, им оказана неотложная помощь врачей.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

Отмечается, что с начала текущих суток противник открывал огонь 7 раз.

Напомним, 10 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский воин погиб и трое получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, на Донбассе погиб 31-летний украинский военный из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

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