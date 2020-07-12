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Загострення на Донбасі: п'ятьох військових поранено

Донбасс, Неділя 12 липня 2020 18:12
Загострення на Донбасі: п'ятьох військових поранено
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Окупанти застосували артилерію 152-го калібру

З початку 12 липня на Донбасі проросійські бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів поранення отримали 5 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, окупаційні сили застосовували проти українських підрозділів артилерійські системи 152-го та 122-го калібрів, міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Під ворожі обстріли сьогодні потрапили позиції Об'єднаних сил поблизу Оріхового, Кримського, Хутору Вільного, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Кам'янки.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму тиші. Втрати ворога уточнюються", - додали в командуванні.

Нагадаємо, раніше було відомо про поранення двох українських військових в результаті мінометного обстрілу на Донбасі.

Крім того, вчора на Донбасі поранення отримали 3 українських військових.

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