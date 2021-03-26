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Обострение на Донбассе: посол Британии призвала Россию обеспечить режим "тишины"

Автор: РБК-Украина

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Российскую Федерацию обеспечить выполнение режима прекращения огня на Донбассе. Сегодня в результате вражеского обстрела погибли четыре военных и двое получили ранения.

Об этом Симмонс написала в Twitter.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одно потерянное жизнь - это уже много", - написала она.

Напомним, 26 марта боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, в результате чего двое украинских военных получили ранения, а четверо - погибли.

Кроме того, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.

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Новости Украины посолВеликобританияРоссийская ФедерацияДонбасс
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