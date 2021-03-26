RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Загострення на Донбасі: посол Британії закликала Росію забезпечити режим "тиші"

Автор: РБК-Україна

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс закликала Російську Федерацію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинули чотири військових і двоє отримали поранення.

Про це Сіммонс написала в Twitter.

"З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами. Навіть одне втрачене життя - це вже багато", - написала вона.

Нагадаємо, 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Шумів, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.

Крім того, українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріл і загибель військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України посолВеликобританияРосійська ФедераціяДонбас
Читайте також
Кравчук про загострення на Донбасі: Росія не зупиниться
Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі
Прогноз погоди