Обострение на Донбассе: из-за обстрелов ранен еще один военный

В результате обострения на Донбассе и обстрелов ранен еще один украинский военный. Общие потери на данный момент - двое погибших и пятеро раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

"По состоянию на 17:00 в результате обстрелов со стороны российских формирований погибли два наших воина и еще пятеро получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня", - отметил министр.

Напомним, сегодня народные депутаты и журналисты во время поездки на Донбасс попали под обстрел боевиков. Их эвакуировали, пострадавших нет.

Также сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг российские заявления о том, что Украина якобы обстреливает территорию Ростовской области.