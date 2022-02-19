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Нардепы и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе

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Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 16:15
Нардепы и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе Фото: нардепы и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе (t.me/ypaliychuk)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 февраля народные депутаты и журналисты во время поездки на Донбасс попали под обстрел боевиков. Их эвакуировали в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала она.

Обновлено 16:35. Впоследствии депутат он СН Виталий Безгин также рассказал о ситуации, подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

"Только что под жесткий артобстрел российских террористов в районе Новолуганского попали наши коллеги Давид Арахамия, Юрий Мысягин, Александр Завитневич и журналисты международных изданий, которые находятся сегодня на фронте. Все цели", - написал он.

Обновлено 16:44. Как написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов, подверглись минометному обстрелу на позиции 30 Бригады.

"В районе пгт Новолуганского. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко.

Напомним, сегодня народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли на военном самолете в зону проведения операции Объединенных сил. Как сообщалось, депутаты планировали провести мониторинг ситуации безопасности.

Добавим, сегодня в Счастье Луганской области обстреляли пожарную часть и продолжают атаковать дорожный коридор.

При этом за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.

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