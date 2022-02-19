Нардепы и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе

Сегодня, 19 февраля народные депутаты и журналисты во время поездки на Донбасс попали под обстрел боевиков. Их эвакуировали в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала она.

Обновлено 16:35. Впоследствии депутат он СН Виталий Безгин также рассказал о ситуации, подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

"Только что под жесткий артобстрел российских террористов в районе Новолуганского попали наши коллеги Давид Арахамия, Юрий Мысягин, Александр Завитневич и журналисты международных изданий, которые находятся сегодня на фронте. Все цели", - написал он.

Обновлено 16:44. Как написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов, подверглись минометному обстрелу на позиции 30 Бригады.

"В районе пгт Новолуганского. Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", - написал Геращенко.