ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обострение на Донбассе: из-за обстрелов ранен еще один военный

Новина українською →
Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 19:12
Обострение на Донбассе: из-за обстрелов ранен еще один военный Фото: министр обороны Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Александр Мороз

В результате обострения на Донбассе и обстрелов ранен еще один украинский военный. Общие потери на данный момент - двое погибших и пятеро раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

"По состоянию на 17:00 в результате обстрелов со стороны российских формирований погибли два наших воина и еще пятеро получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня", - отметил министр.

Напомним, сегодня народные депутаты и журналисты во время поездки на Донбасс попали под обстрел боевиков. Их эвакуировали, пострадавших нет.

Также сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг российские заявления о том, что Украина якобы обстреливает территорию Ростовской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Обострение на Донбассе
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти