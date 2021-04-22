Обострение на Донбассе: ОБСЕ фиксирует рост количества жертв среди гражданского населения

Он отметил, что сегодня на Донбассе существует ряд тенденций, вызывающих беспокойство.

"Каждая жертва опустошает семьи и общины, а также еще больше обостряет напряженную ситуацию, приводя к циклу насилия, что подрывает направленные на урегулирование ситуации политические усилия", - заявил он.

Председатель СММ подчеркнул, что, несмотря на усиление миссией своих усилий по содействию, это не может заместить обязательства сторон по осуществлению необходимых шагов для полного выполнения мер по усилению режима прекращения огня.

"Стороннего механизма для обеспечения соблюдения режима прекращения огня не существует", - добавил он.