Загострення на Донбасі: ОБСЄ фіксує зростання кількості жертв серед цивільного населення

Він зазначив, що сьогодні на Донбасі існує низка тенденцій, що викликають занепокоєння.

"Кожна жертва спустошує сім’ї та громади, а також ще більше загострює напружену ситуацію, призводячи до циклу насильства, що підриває спрямовані на врегулювання ситуації політичні зусилля", - заявив він.

Голова СММ наголосив, що, незважаючи на посилення Місією своїх зусиль зі сприяння, це не може замістити зобов’язання сторін щодо здійснення необхідних кроків для повного виконання заходів із посилення режиму припинення вогню.

"Стороннього механізму для забезпечення дотримання режиму припинення вогню не існує", - додав він.