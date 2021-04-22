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Загострення на Донбасі: ОБСЄ фіксує зростання кількості жертв серед цивільного населення

Автор: РБК-Україна

Голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що Місія зафіксувала посилення та бойових дій уздовж лінії зіткнення на Донбасі. Також фіксують зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляють у прес-службі ОБСЕ.

Він зазначив, що сьогодні на Донбасі існує низка тенденцій, що викликають занепокоєння.

"Кожна жертва спустошує сім’ї та громади, а також ще більше загострює напружену ситуацію, призводячи до циклу насильства, що підриває спрямовані на врегулювання ситуації політичні зусилля", - заявив він.

Голова СММ наголосив, що, незважаючи на посилення Місією своїх зусиль зі сприяння, це не може замістити зобов’язання сторін щодо здійснення необхідних кроків для повного виконання заходів із посилення режиму припинення вогню.

"Стороннього механізму для забезпечення дотримання режиму припинення вогню не існує", - додав він.

Раніше генсек ОБСЄ закликала розвести сили і відвести озброєння від лінії фронту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що за добу ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень "тиші" на Донбасі.

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Новини України ОБСЄДонбас
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