Обострение на Донбассе. Миссия ОБСЕ призвала обеспечить доступ к районам обстрелов

Миссия ОБСЕ уточняет заявления и сообщения о нарушениях на Донбассе. Наблюдатели призвали обеспечить беспрепятственный доступ к районам обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии ОБСЕ в Украине.
Миссия констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года.
"На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что организация продолжит работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей.
РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.
Отметим, что обострение на Донбассе продолжается второй день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.