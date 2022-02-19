Обострение на Донбассе. Миссия ОБСЕ призвала обеспечить доступ к районам обстрелов

Миссия ОБСЕ уточняет заявления и сообщения о нарушениях на Донбассе. Наблюдатели призвали обеспечить беспрепятственный доступ к районам обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии ОБСЕ в Украине.

Миссия констатировала резкое повышение интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения на востоке Украины до уровня нарушений режима прекращения огня, аналогичного тому, что наблюдался до вступления в силу договоренности о мерах по его усилению в июле 2020 года.

"На фоне повышенной напряженности Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства, а также предпринять все необходимые шаги для обеспечения снижения уровня напряженности и незамедлительной деэскалации", - говорится в сообщении.