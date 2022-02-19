Загострення на Донбасі. Місія ОБСЄ закликала забезпечити доступ до районів обстрілів

Місія ОБСЄ уточнює заяви та повідомлення про порушення на Донбасі. Спостерігачі закликали забезпечити безперешкодний доступ до районів обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії ОБСЄ в Україні.

Місія констатувала різке підвищення інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленості про заходи щодо його посилення в липні 2020 року.

"На тлі підвищеної напруженості місія знову звертається до сторін із закликом неухильно дотримуватися всіх узятих на себе зобов'язань, а також зробити всі необхідні кроки для забезпечення зниження рівня напруженості і негайної деескалації", - йдеться в повідомленні.