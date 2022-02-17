Обострение на Донбассе. Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранены два бойца ВСУ

С начала 17 февраля на Донбассе зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на штаб ООС .

Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Трудовское - из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм.

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево - из минометов калибра 82 мм.

Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную - из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Гольмоский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящивку - из артиллерии калибра 122 мм.

От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья - средней тяжести. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook, что в Марьинке обломки долетали в школу №2. Для безопасности дети укрылись в хранилище, по мере возможности родители забирают их домой.

Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.