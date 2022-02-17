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Обострение на Донбассе. Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранены два бойца ВСУ

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Станица Луганская, Четверг 17 февраля 2022 15:03
Обострение на Донбассе. Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранены два бойца ВСУ Фото: на Донбассе обострение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С начала 17 февраля на Донбассе зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

Боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты:

  • Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
  • Трудовское - из минометов калибра 82 мм.
  • Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
  • Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Лобачево - из минометов калибра 82 мм.
  • Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов.
  • Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
  • Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Попасную - из станковых противотанковых гранатометов.
  • Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.
  • Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм.
  • Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
  • Пески - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Гольмоский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Хрящивку - из артиллерии калибра 122 мм.

От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья - средней тяжести. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Facebook, что в Марьинке обломки долетали в школу №2. Для безопасности дети укрылись в хранилище, по мере возможности родители забирают их домой.

Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского сада в Станице Луганской - большая провокация со стороны боевиков.

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