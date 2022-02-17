ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загострення на Донбасі. Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, поранено два бійця ЗСУ

Новость на русском →
Станиця Луганська, Четвер 17 лютого 2022 15:03
Загострення на Донбасі. Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, поранено два бійця ЗСУ Фото: на Донбасі загострення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Від початку 17 лютого на Донбасі зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Бойовики на Донбасі обстріляли такі населені пункти:

  • Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
  • Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
  • Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Старий Айдар та Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.
  • Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
  • Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
  • Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм.
  • Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
  • Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Гольміський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.

Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я - середньої важкості. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що у Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, по мірі можливості батьки забирають їх додому.

Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна мешканка Мар’їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінка була доправлена до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно