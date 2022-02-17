Загострення на Донбасі. Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, поранено два бійця ЗСУ
Від початку 17 лютого на Донбасі зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів отримали поранення двоє українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Бойовики на Донбасі обстріляли такі населені пункти:
- Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Старий Айдар та Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
- Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм.
- Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів.
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм.
- Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм.
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
- Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Гольміський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.
Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я - середньої важкості. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що у Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, по мірі можливості батьки забирають їх додому.
Крім того, осколкове поранення отримала 65-річна мешканка Мар’їнки, яка в момент обстрілу перебувала на зупинці. Жінка була доправлена до лікарні, де медики надали їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.