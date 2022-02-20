Обострение на Донбассе. Боевики 136 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Широкино - из минометов калибра 120 мм.
- Три раза поселок Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Травневе - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Пивденне - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
- Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
- Девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
- Пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Станицу Луганскую - из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Три раза Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.
- Сизое - из минометов калибра 120 мм.
- Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.
- Семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Зайцево - артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
- Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.
- Новоселовку-2 - из минометов калибра 120 мм.
- Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
- Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.
- Чермалык - из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
- Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", который три раза попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.
Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.
"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
Один военнослужащий получил боевое травмирование.
С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Без потерь.