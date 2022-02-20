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Обострение на Донбассе. Боевики 136 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

Автор: Артур Родивилов

За сутки, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Семь раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Болотенное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Широкино - из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза поселок Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Травневе - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Четыре раза Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пивденне - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
  • Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
  • Девять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Пять раз Крымское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Четыре раза Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
  • Пять раз Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую - из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое - из минометов калибра 120 мм.
  • Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Пять раз Зайцево - артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.
  • Новоселовку-2 - из минометов калибра 120 мм.
  • Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
  • Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.
  • Чермалык - из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", который три раза попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Один военнослужащий получил боевое травмирование.

С начала суток, 20 февраля, со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Без потерь.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых.

После этого стало известно, что из-за обстрелов был ранен еще один военный.

Кроме того, украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов.

Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрел боевиков на Донбассе.

Добавим, РБК-Украина следит за происходящим на Донбассе

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