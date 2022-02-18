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Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

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Донбасс, Пятница 18 февраля 2022 14:17
Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста Фото: гумконвой Красного Креста попал под обстрел (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло во время его прохождения КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска обстреляли КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", - написал Залужный.

По его словам, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

"Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне", - рассказал Залужный.

Он добавил, что потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

Фото: последствия обстрела боевиками гумконвоя Красного креста (facebook.com/CinCAFU)

Напомним, сегодня 18 февраля утром боевики открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотувата, из-за чего движение поездов было ограничено.

Отметим, по данным Минобороны, за минувшие сутки, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия.

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Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста
Боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста
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