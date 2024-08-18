На оборону Курської області кинули "космічну бригаду", їх записали у мотострілки, - ЗМІ

Видання з посиланням на джерела зазначає, що мотострілецький полк із військовослужбовців повітряно-космічних сил РФ створили в травні-червні для групи прикриття кордону. У прикордонні райони "космічна бригада" прибула за кілька тижнів до прориву ЗСУ, в середині липня.

До підрозділу увійшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів із льотного складу. Їх відправили в піхоту з аеродромів "Українка" в Алтайському краї, "Бєлая" в Іркутській області та "Енгельс" у Саратовській області.

Зазначається, що "космічна бригада" вже зазнає втрат. У боях під населеним пунктом Коренево зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області. Це об'єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.

Видання також вважає, що мотострілки, імовірно, були в колоні техніки, спаленої ударом під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня. У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта повітряно-космічних сил, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.