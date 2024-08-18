На оборону Курской области бросили "космическую бригаду", их записали в мотострелки, - СМИ

Россия бросила на оборону Курской области так называемую "космическую бригаду". Бойцов записали в мотострелки из-за нехватки кадров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".
Издание со ссылкой на источники отмечает, что мотострелковый полк из военнослужащих воздушно-космических сил РФ был создан в мае-июне для группы прикрытия границы. В приграничные районы "космическая бригада" прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ, в середине июля.
В подразделение вошли бойцы рот охраны, инженеры, механики и небольшое количество офицеров по летному составу. Их отправили в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области.
Отмечается, что "космическая бригада" уже несет потери. В боях под населенным пунктом Коренево исчез 22-летний Илья Романов, переведенный в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области. Это объект завышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники.
Издание также считает, что мотострелки предположительно были в колонне техники, сожженной ударом под Рыльском Курской области в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант воздушно-космических сил, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области.
Напомним, 6 августа 2024 Украина начала операцию в Курской области России. Российские власти поначалу пытались приуменьшить масштабы боевых действий, однако это не удалось сделать.
Известно, что украинские силы контролируют десятки населенных пунктов. Украина также заявила о создании буферной зоны и намерена открыть гуманитарный коридор для эвакуации.
Сегодня, 18 августа, Воздушные силы сообщили об уничтожении еще одного моста в Курской области и показали видео боевой работы.
На днях украинским защитникам удалось взять в род 102 российских военных. Среди пленных были мотострелки и кадыровцы подразделения "Ахмат".
Может ли Курский прорыв заставить РФ ускорить обмен пленными - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.