В "оборонці" назвали ключові недоліки відкриття експорту зброї
При розробці правил експорту озброєння представники держави не залучили до консультацій представників приватного сектору.
Про це йдеться у статті РБК-Україна "Україна відкриє експорт зброї? Хто отримає шанс продавати за кордон та як реагує оборонка".
Так, CEO NAUDI Сергій Гончаров зазначив, що проблема озвучених умов відкриття експорту в тому, що не залучили безпосередньо оборонну галузь. За його словами, йдеться не про образу окремих компаній, а про системну прогалину в процесі підготовки документа.
Ставку 30% на компоненти Гончаров називає рішенням, яке фактично закриває ринок. Він пояснив, що саме в сегменті компонентів українським виробникам критично важливо виходити на європейські ринки, замінюючи китайську продукцію, а конкуренція там переважно цінова.
"Така ставка є фактично забороняючою, і навряд чи щось звідси кудись вийде – ні низькотехнологічне, ні високотехнологічне", – сказав Гончаров, додавши, що компоненти охоплюють водночас і дешеві пропелери для FPV, і дорогі термальні камери, попри те, що на обидва типи продукції поширюється однакова ставка.
Щодо самого механізму, Гончаров пояснив, що раніше плата за отримання експортного дозволу становила близько тисячі гривень і була фіксованою. Тепер вона трансформувалася у 20% від вартості контракту – і це сума, прив'язана до конкретного контракту чи навіть листа офіційного наміру від іноземного замовника.
"Для того, щоб отримати експортний дозвіл, ви повинні заплатити відразу 20 мільйонів доларів за адміністративну послугу", – навів Гончаров приклад на контракті вартістю 100 мільйонів доларів.
Ключова проблема, за його словами, у тому, що ці кошти не повертаються, якщо у видачі дозволу зрештою відмовлять.
Експорт озброєння
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Україна запроваджує спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Нова модель дозволить скоротити термін розгляду заявок від виробників утричі.
Спрощена процедура діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоди у форматі Drone Deal, а її головна зміна - скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів.
Також повідомлялось, що Сполучені Штати купують велику партію українських безпілотників у компанії F-Drones. Компанія першою отримала дозвіл на експорт озброєння з України.