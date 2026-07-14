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В "оборонке" назвали ключевые недостатки открытия экспорта оружия

10:45 14.07.2026 Вт
2 мин
Почему в экспорт не привлекли непосредственно оборонную отрасль?
aimg Константин Широкун
В "оборонке" назвали ключевые недостатки открытия экспорта оружия Фото: в "защитнике" назвали ключевые недостатки открытия экспорта оружия (Getty Images)
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При разработке правил экспорта вооружения представители государства не привлекли к консультациям представителей частного сектора.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка" .

CEO NAUDI Сергей Гончаров отметил, что проблема озвученных условий открытия экспорта в том, что не привлекли непосредственно оборонную отрасль. По его словам, речь идет не об оскорблении отдельных компаний, а о системном пробеле в процессе подготовки документа.

Ставку 30% на компоненты Гончаров называет решением, фактически закрывающим рынок. Он объяснил, что именно в сегменте компонентов украинским производителям критически важно выходить на европейские рынки, заменяя китайскую продукцию, а конкуренция там преимущественно ценовая.

"Такая ставка фактически запрещающая, и вряд ли что-то отсюда куда-то выйдет - ни низкотехнологичное, ни высокотехнологичное", - сказал Гончаров, добавив, что компоненты охватывают одновременно и дешевые пропеллеры для FPV, и дорогие термальные камеры, несмотря на то, что на оба типа широк.

Что касается самого механизма, то Гончаров пояснил, что ранее плата за получение экспортного разрешения составляла около тысячи гривен и была фиксированной. Теперь она трансформировалась в 20% стоимости контракта – и это сумма, привязанная к конкретному контракту или даже письмо официального намерения от иностранного заказчика.

"Для того чтобы получить экспортное разрешение, вы должны заплатить сразу 20 миллионов долларов за административную услугу", - привел Гончаров пример на контракте стоимостью 100 миллионов долларов.

Ключевая проблема, по его словам, в том, что эти средства не возвращаются, если в выдаче разрешения в конце концов откажут.

Экспорт вооружения

Напомним, 1 июля стало известно, что Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель позволит сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.

Упрощенная процедура будет действовать для поставок в страны, с которыми подписаны соглашения в формате Drone Deal, а ее главное изменение – сокращение срока рассмотрения заявок с 90 до 30 дней.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты покупают крупную партию украинских беспилотников у компании F-Drones . Компания первой получила разрешение на экспорт вооружения из Украины.

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