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Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових

Фото: Україна обміняла 49 військових 13 вересня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

13 вересня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Вдалось повернути 49 військових, серед яких і оборонці "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця, Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими.

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - розповів Зеленський.

 

За даними президента, серед них і Леніє Умєрова - дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

"Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - додав Зеленський.

Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, стан здоров'я людей, які повернулися з полону, дуже важкий, багато хто втратив десятки кілограмів ваги.

Особливості обміну

Як зазначили у Координаційному штабі, цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону 23 жінки.

"Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя. Вийшла на волю кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії", - йдеться у повідомленні.

 

Крім того, серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів.

"Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та "Азовсталі" з Нацгвардії. Решта семеро - цивільні. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках", - розповіли в Штабі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому з полону повернулись 3569 українців. 13 вересня відбувся 56-й обмін військовополонених.

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

Україна неодноразово заявляла про готовність провести обмін полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". У травні президент України Володимир Зеленський говорив, що обмін "усіх на всіх" можливий лише в одному випадку.

У свою чергу, як у серпні зазначав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, незважаючи на операцію українських військ у Курській області РФ та поповнення обмінного фонду, найближчим часом обмін полоненими "усіх на всіх" з РФ не відбудеться.

Додамо, що на відміну від України, Росія постійно зриває обміни полоненими. У тому ж травні в одному зі звітів Інституту вивчення війни йшлося про те, що Кремль використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні.

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Обмін полоненимиВійна в Україні