Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных

13 сентября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди", - рассказал Зеленский.
По данным президента, среди них и Ления Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце.
"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - добавил Зеленский.
Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, состояние здоровья вернувшихся из плена очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.
Как отметили в Координационном штабе, этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 женщины.
"В частности это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения. Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению в частности из-за принудительного участия в так называемом "судебном процессе" над защитниками Мариуполя. Вышла на свободу крымская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами во время пересечения границы Грузии", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров.
"Восьмеро - представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и "Азовстали" из Нацгвардии. Остальные семеро - гражданские. Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях", - рассказали в Штабе.
Всего с начала полномасштабного вторжения домой из плена вернулись 3569 украинцев. 13 сентября состоялся 56-й обмен военнопленных.
Украина не единожды заявляла о готовности провести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех". В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обмен "всех на всех" возможен только в одном случае.
В свою очередь, как в августе отмечал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, несмотря на операцию украинских войск в Курской области РФ и пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмен пленными "всех на всех" с РФ не состоится.
Добавим, что в отличие от Украины, Россия постоянно срывает обмены пленными. В том же мае в одном из отчетов Института изучения войны говорилось, что Кремль использует тему обмена пленными для дестабилизации ситуации в Украине.
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