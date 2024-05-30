Кремль використовує тему обміну полоненими для дестабілізації ситуації в Україні, - ISW

Росія звинуватила Україну в кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими. Таким чином Кремль намагається розпалити невдоволення в українському суспільстві та відвернути увагу західних країн від підтримки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", що спровокували паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців. Вона також додала, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом та Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) у справах військовополонених.

Водночас, у листопаді 2023 року представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що Росія вже призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.

29 травня "Радіо Свобода" зазначило, що Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених, частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості російських дезертирів, які стають військовополоненими. Це узгоджується з кількома нещодавніми заявами українських посадовців про те, що російські офіційні особи чинять спротив продовженню обміну військовополонених.

У звіті ISW також зазначається, що за останні кілька місяців після останнього обміну в лютому, Росія вчинила низку зловживань щодо українських полонених. Зокрема були зафіксовані страти без суду й слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі бою, - ці обидва випадки є порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Також було зафіксовано функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

Крім того, йдеться у звіті, Росія використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції.

В ISW припускають, що звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну, може бути спробою риторично перекласти провину на Київ та приховати безліч добре задокументованих зловживань агресора щодо українських військовополонених.

"Це може розпалити незадоволення в українському суспільстві та відвернути увагу від підтримки України країнами Заходу. Схоже, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву процесу ухвалення рішень в Україні", - йдеться у звіті ISW.