Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать технику оккупантов, - разведка
Оборонные предприятия России отказываются ремонтировать поврежденную технику оккупантов. Все из-за отсутствия компонентов или же недостаточной суммы средств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
С начала полномасштабного вторжения России, наши бойцы уничтожили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только с Южного военного округа России.
"Доставляя к ремонтным заводам поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков", - пишет разведка.
Командование пыталось исправить ситуацию созданием ремонтных бригад, однако коррупция свела эту попытку на нет.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что российские военные пытаются сдезертировать в Крым через Арабатскую стрелку, чтобы избежать боевых действий.
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