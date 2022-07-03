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Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - розвідка

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Неділя 03 липня 2022 12:58
Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - розвідка Фото: оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів (t.me/zsuwar)
Автор: Сергій Пишкін

Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати пошкоджену техніку окупантів. Усе через відсутність компонентів або ж недостатню суму коштів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, наші бійці знищили більше 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу Росії.

"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків", - пише розвідка.

Командування намагалося виправити ситуацію створенням ремонтних бригад, однак корупція звела цю спробу нанівець.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що російські військові намагаються здезертирувати до Криму через Арабатську стрілку, аби уникнути бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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