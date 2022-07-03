Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів, - розвідка
Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати пошкоджену техніку окупантів. Усе через відсутність компонентів або ж недостатню суму коштів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії, наші бійці знищили більше 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу Росії.
"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків", - пише розвідка.
Командування намагалося виправити ситуацію створенням ремонтних бригад, однак корупція звела цю спробу нанівець.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що російські військові намагаються здезертирувати до Криму через Арабатську стрілку, аби уникнути бойових дій.
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