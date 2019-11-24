В оборонном бюджете США могут заложить санкции против "Северного потока-2"

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Санкции США могут заставить компании отказаться от участия в "Северном потоке-2"

Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на председателя комитета международных дел Сената США Джима Риша.

Закон о национальном оборонный бюджет является одним из важнейших документов, определяющим расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

Как отмечается, такие санкции могут заставить компании отказаться от участия в "Северном потоке-2".

"Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать", - подчеркнул Риш.

Текст документа пока не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с идеями, заложенными в законопроекте, который в июле подал сенатор Тед Круз.

Отмечается, что законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в построении российского трубопровода "Северный поток".

Напомним, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Кроме того, Бундестаг принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан сообщил, что США будут помогать Украине с остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нити газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже имеющемуся Nord Stream. Предполагается, что его мощность второй ветки составит 55 млрд кубометров газа ежегодно.