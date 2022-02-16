Оборонное планирование, гражданская защита и соглашения с ЕС: что сегодня рассмотрит Рада

отчет временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога" (7001);
законопроект об усовершенствовании процедур оборонного планирования (4210);
законопроект о разграничении полномочий между центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере гражданской защиты и центральным органом исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданской защиты (5847);
законопроект о об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил (6051);
законопроект о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины (4664);
законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (0142);
законопроект о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве (0144).