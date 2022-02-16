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Оборонне планування, цивільний захист та угоди з ЄС: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада збирається на засідання 16 лютого. Нардепи, зокрема, розглянуть законопроект про удосконалення процедур оборонного планування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Парламентарі сьогодні, зокрема, розглянуть:

  • звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця" (7001);
  • законопроект щодо удосконалення процедур оборонного планування (4210);
  • законопроект щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (5847);
  • законопроект щодо щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил (6051);
  • законопроект про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України (4664);
  • законопроект про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії (0142);
  • законопроект про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір (0144).

Нагадаємо, чиновникам можуть заборони виїзд з України на період воєнного стану.

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