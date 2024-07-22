Оборонный комитет ВР поддержал исключение из своего состава Безуглой

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития поддержали исключение из своего состава заместителя главы комитета Марьяны Безуглой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Марьяны Безуглой.

Проект постановления поддержали 14 депутатов из 16 присутствовавших на заседании. Один нардеп не голосовал, а сама Безуглая воздержалась.

"Только что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава комитета. Это может голосовать только зал, не комитет, но они продолжают стараться", - написала Безугла.

Безуглу хотят снять с должности заместителя главы оборонного комитета ВР

Напомним, в январе 2024 года в Верховную Раду Украины внесли постановление об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Перед этим Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглу от должности заместителя председателя комитета. Однако нардеп останется членом оборонного комитета.

Безуглая известна своими скандальными заявлениями с критикой военного командования. В частности, она обвиняла бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в якобы "отсутствии плана войны" на год.

Отметим, что Безуглу уже не впервые хотят исключить из комитета. Соответствующее предложение уже было подано Федором Вениславским в феврале прошлого года.

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