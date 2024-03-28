Оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, - німецький генерал

Він зазначив, що наразі російські окупаційні війська перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Водночас Фройдінґ зауважив, що останніми тижнями та місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться більш рухомо.

"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили та заново готуватися до оборони", – пояснив він.

При цьому, як вважає німецький генерал, ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.