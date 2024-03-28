Оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, - немецкий генерал

Текущая ситуация на фронте в Украине достаточно напряженная. Однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".
Об этом заявил координатор военной помощи Украине в минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Он отметил, что российские оккупационные войска перехватили инициативу на суше и в воздухе, однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".
В то же время Фрейдинг отметил, что в последние недели и месяцы оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется более подвижно.
"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", - пояснил он.
При этом, как считает немецкий генерал, ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода, который осуществляется очень упорядоченно.
По данным института изучения войны (ISW), российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (к западу от Бахмута).
В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Следует отметить, что потери России в войне в Украине на утро четверга 28 марта составляют 780 оккупантов.
Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 автомобилей и 32 артсистемы.
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