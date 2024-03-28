ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, - німецький генерал

Україна, Четвер 28 березня 2024 11:13
UA EN RU
Оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, - німецький генерал Фото: координатор військової допомоги Україні в міноборони Німеччини-генерал Крістіан Фройдінґ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Поточна ситуація на фронті в Україні досить напружена. Однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Про це заявив координатор військової допомоги Україні в міноборони Німеччини Крістіан Фройдінґ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що наразі російські окупаційні війська перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".

Водночас Фройдінґ зауважив, що останніми тижнями та місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться більш рухомо.

"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили та заново готуватися до оборони", – пояснив він.

При цьому, як вважає німецький генерал, ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська наступають у районі Іванівського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута).

В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника. Варто зауважити, що втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня складають 780 окупантів.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи