Оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, - німецький генерал
Поточна ситуація на фронті в Україні досить напружена. Однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".
Про це заявив координатор військової допомоги Україні в міноборони Німеччини Крістіан Фройдінґ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Він зазначив, що наразі російські окупаційні війська перехопили ініціативу на суші та в повітрі, однак українські сили демонструють "стійку та стабільну оборону".
Водночас Фройдінґ зауважив, що останніми тижнями та місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться більш рухомо.
"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили та заново готуватися до оборони", – пояснив він.
При цьому, як вважає німецький генерал, ЗСУ тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська наступають у районі Іванівського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часів Яр (на захід від Бахмута).
В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 2 районах зосередження особового складу противника. Варто зауважити, що втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга 28 березня складають 780 окупантів.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 439 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили 56 автомобілів та 32 артсистеми.
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